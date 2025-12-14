Le pape Léon XIV a rendu hommage ce 14 décembre aux martyrs du Service du travail obligatoire (STO) béatifiés à Notre-Dame de Paris, lors d’une messe présidée par le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich, le 13 décembre.

"Hier ont été béatifiés à Paris Raymond Cayré, prêtre, Gérard-Martin Cendrier, de l’Ordre des frères mineurs, Roger Vallée, séminariste, Jean Mestre, laïc, et 46 compagnons, tués en haine de la foi dans les années 1944-45, durant l’occupation nazie", a expliqué Léon XIV ce 14 décembre au sujet de la célébration organisée à Notre-Dame de Paris qui représentait la plus grande béatification collective jamais organisée en France. "Louons le Seigneur pour ces martyrs, témoins courageux de l’Évangile, persécutés et tués pour être restés auprès des gens et fidèles à l’Église", a demandé le pontife.

Ces "martyrs de l’apostolat", dont certains étaient impliqués dans le scoutisme et dans les mouvements d'Action catholique, ont été tués par les nazis pour avoir apporté une assistance spirituelle aux jeunes Français envoyés en Allemagne dans le cadre du STO. Ce système mis en place par l’occupant allemand a contraint 300.000 jeunes Français de 19 à 25 ans à partir travailler en Allemagne afin d’y compenser le manque de main d'œuvre masculine dû à l’envoi des soldats sur le front.

Ils avaient un cœur d’une générosité extraordinaire. Ce sont tous des exemples d’un élan de fraternité extraordinaire.

Le 20 juin, lors de la reconnaissance formelle par le Vatican du martyre de ces 50 jeunes hommes de différents états de vie, le père Bernard Ardura, postulateur de la cause et ancien président du Comité pontifical des sciences historiques, avait confié dans un entretien à I.MEDIA que ces 50 jeunes provenaient de 30 diocèses différents, et que le plus jeune avait 19 ans. "Ce sont des figures qui parlent beaucoup et qui vont parler à beaucoup de jeunes, parce qu’ils sont tous jeunes", avait confié le père Ardura. "Ils avaient un cœur d’une générosité extraordinaire. Ce sont tous des exemples d’un élan de fraternité extraordinaire", témoignait-il.

Ces 50 jeunes hommes ont ainsi rejoint Marcel Callo parmi les figures de cette époque dont le martyre a été reconnu. Ce jeune militant de la Jeunesse ouvrière chrétienne, mort à Mauthausen en mars 1945, avait été béatifié par Jean-Paul II en 1987. Un spectacle dédié à ce jeune Breton a contribué à faire connaitre son histoire à l’occasion des Journées mondiales de la Jeunesse organisées à Lisbonne durant l’été 2023.

Martyrs de la Guerre d’Espagne

Le pontife a aussi rendu hommage aux martyrs de la Guerre d’Espagne béatifiés également ce samedi à Jaen, lors d’une messe présidée par le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des saints. Ces 124 martyrs ont été "tués en haine de la foi, lors de la persécution religieuse des années 1936-1938", a rappelé Léon XIV.