Cette scène, filmée et massivement diffusée sur les réseaux sociaux, est devenue l’un des symboles de l’attaque meurtrière qui a eu lieu ce 14 décembre sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie en marge d'un événement pour célébrer la fête juive de Hanouka. Au cœur de la fusillade qui a fait au moins 11 morts et 29 blessés, un homme a fait preuve d’un sang-froid remarquable en se jetant sur l’un des tireurs pour le désarmer.
Sur une vidéo tournée par des témoins de la fusillade, on voit un passant vêtu d’un tee-shirt blanc s’élancer vers l’un des tireurs, sans aucune protection. Après une lutte acharnée, il est parvenu à lui arracher son arme à mains nues et à le faire fuir. Désarmé, le tireur a réussit à rejoindre un second agresseur près d’un pont, au moment où l’enregistrement s’est interrompu.
"Un homme courageux", "héros", "donnez-lui une médaille"… La scène a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a également salué le courage de cet héros. Et de réagir avec gravité : "Le mal s’est déchaîné sur la plage de Bondi au-delà de tout entendement".
La police a annoncé que l’un des deux auteurs de l’attaque a été tué et l’autre, blessé, se trouve dans un état critique. Un engin explosif artisanal a également été découvert dans le véhicule de l’un des assaillants. Dans cette journée endeuillée, l’intervention de ce passant anonyme demeure l’un des faits les plus marquants, illustrant un courage rare face à une violence extrême.