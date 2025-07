Avant l'accession de Léon XIV au trône de Pierre, treize papes ont porté ce nom avant lui dans l'histoire. Découvrez cet été notre grande série sur les papes Léon avant Léon XIV. Sixième épisode : Léon VI, un pape sous la coupe d'une reine.

Le bref pontificat de Léon VI (928-929) s’inscrit dans une période de montée en puissance de l’aristocratie romaine, avec à sa tête l’influente Marozie, de la famille des comtes de Tusculum. Dans l’ombre de cette dernière, ce pape dont on connaît peu de choses semble s’être effacé derrière les ambitions politiques de son temps.

Le Xe siècle, pour la papauté, est une période de grande instabilité, au point d’être qualifié de "siècle sombre" par le cardinal Cesare Baronio au XVIe siècle. En 891, le duc Guy de Spolète, profitant de l’effritement de l’édifice impérial des Carolingiens, met la main sur la papauté et se fait sacrer empereur. Le pape Formose et plusieurs de ses successeurs vont tenter de s’opposer à cette tutelle illégitime de l’aristocratie romaine, mais font face à une résistance féroce. Après plusieurs assassinats, dont celui du pape Léon V , Serge III est porté en 904 sur le trône par Théophylacte, comte de Tusculum.

Cet aristocrate du Latium est un allié des Spolète, depuis qu’il a donné sa fille Marozie en mariage au duc Albéric Ier en 909. Cette période de domination des seigneurs de Tusculum est aujourd’hui connue comme la "pornocratie pontificale", en raison des relations entretenues par les papes avec certaines femmes de la famille Tusculum. Jean X, pontife entre 914 et 928, aurait ainsi été, selon un évêque lombard de la fin du siècle, l’amant de Théodora, la mère de Marozie.

Toujours selon l’évêque, Mgr Liutprand de Crémone, cette dernière, "poussée par les cruelles torches de Vénus", aurait eu un enfant avec le pape Serge III, un certain Jean – une paternité confirmée dans le Liber pontificalis mais contestée par certains historiens qui pensent que Jean était le fils légitime d’Albéric Ier. Qualifiée par Liutprand de Crémone de "prostituée", Marozie était en tout cas une habile politicienne, sachant jouer des alliances, notamment à travers ses trois mariages, pour renforcer son pouvoir.

Dans les années 920, les intérêts de Jean X et de Marozie semblent avoir divergé, et la Romaine parvient à le déposer en 928. Selon certaines sources, elle l’aurait contraint à l’exil, selon d’autres elle l’aurait fait assassiner en prison. Pour remplacer Jean X, Marozie jette son dévolu sur Léon, un membre du clergé romain appartenant à une importante famille, qui est élu sous le nom de Léon VI en juin 928. Un choix qui pourrait s’expliquer par l’âge élevé du prêtre. Car Marozie cherche à préparer le terrain pour placer sur le trône de Pierre son propre fils Jean, qui, à l’époque, est encore trop jeune (entre 16 et 18 ans).