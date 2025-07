Journée mondiale des personnes âgées : Léon XIV joint le geste à la parole

À l’approche de la journée mondiale des personnes âgées ce dimanche 27 juillet, le pape Léon XIV a publié le 10 juillet un texte appelant à briser "les murs de l'indifférence". Joignant le geste à la parole, il a rendu visite le 21 juillet à des femmes âgées résidant non loin de sa résidence de Castel Gandolfo.

Léon XIV a rendu visite lundi 21 juillet à des femmes résidant dans la maison de retraite Santa Marta située à 300 mètres de sa résidence de Castel Gandolfo. Pendant une heure, il s’est entretenu avec une vingtaine de femmes, âgées de 80 à 101 ans. Il les a encouragées à profiter de ce temps de leur vie pour s’adonner à la prière, "bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer". "L’âge n’a pas d’importance", a-t-il insisté en encourageant à rendre un "témoignage de prière et de foi", que l’on soit "jeunes ou moins jeunes". Il a rendu hommage à ces femmes âgées comme "des signes d’espérance" qui ont "tant donné dans la vie". Cette sortie du Pape a eu lieu quelques jours avant la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instituée par le pape François en 2021 et célébrée par l’Église catholique le quatrième dimanche de juillet – cette année le 27 juillet.

© Vatican Media

Le thème de cette journée pour 2025 est "Heureux celui qui n’a pas perdu l’espoir" (Si 14,2). Un thème choisi par le pape François, que le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a annoncé en février dernier : "Ces paroles, tirées du livre du Siracide, expriment le bonheur des personnes âgées et indiquent, dans l'espérance placée dans le Seigneur, le chemin vers une vieillesse chrétienne et réconciliée". Dans le cadre du Jubilé de l'Espérance, la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées se veut une occasion de réfléchir à la manière dont les grands-parents et les personnes âgées peuvent devenir "un signe d'espérance dans chaque famille et communauté ecclésiale".

Le vieillissement de la population, un signe des temps à prendre en compte

Dans un message à l’occasion de la cinquième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, signé le 26 juin et rendu public le 10 juillet, le pape Léon XIV appelle chaque baptisé à briser "les murs de l'indifférence dans lesquels les personnes âgées sont souvent enfermées". Le Pape revient sur plusieurs figures d’anciens dans les textes bibliques - Abraham et Sara, Zacharie, Nicodème ou même Moïse - en remarquant que "la vieillesse, la stérilité, le déclin semblent éteindre les espérances de vie et de fécondité de tous ces hommes et femmes". Mais la réponse de Dieu relance la vie de ces personnes et lui redonne un sens : "Chaque fois, face à une réponse apparemment évidente, le Seigneur surprend ses interlocuteurs par une intervention salvatrice".

En montrant que les personnes âgées sont "les premiers témoins de l’espérance", les récits bibliques proposent de nouvelles perspectives qui, pour le Pape, mériteraient d'être mieux mises en valeur dans ce temps de vieillissement de la population. "Le fait que le nombre de personnes âgées soit aujourd’hui en augmentation devient pour nous un signe des temps que nous sommes appelés à discerner, afin de bien lire l’histoire que nous vivons", explique Léon XIV. Remarquant que "nos sociétés s’habituent trop souvent à laisser une partie si importante et si riche de leur tissu social être mise à l’écart et oubliée", il exhorte à un "changement d’attitude" et "une prise de responsabilité de la part de toute l’Église". Dans la ligne du pape François, Léon XIV insiste sur l’importance de rencontrer "les vieillards isolés, accomplissant ainsi un pèlerinage auprès du Christ présent en eux".

Invitation à la gratitude envers les aînés

Le Pape, qui fut proche de sa grand-mère Suzanne Fontaine, une femme originaire de Normandie, décédée lorsqu’il avait 24 ans, insiste sur la reconnaissance due aux plus anciens. "Combien de fois nos grands-parents ont-ils été pour nous un exemple de foi et de dévotion, de vertus civiques et d’engagement social, de mémoire et de persévérance dans les épreuves !", salue-t-il, invitant à la "gratitude" pour cet héritage "remis avec espérance et amour".

"Nos corps sont faibles, mais rien ne nous empêche d’aimer, de prier, de donner de nous-mêmes, d’être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d’espérance", insiste Léon XIV en reprenant les mots du pape François durant son hospitalisation, lors de l’Angélus du 16 mars dernier. "En tant que personnes âgées, persévérons avec confiance dans le Seigneur", explique Léon XIV qui aura 70 ans le 14 septembre prochain.