En proposant une formation spécifique pour les futurs professeurs d’écoles hors contrat catholiques, l’Institut Plantatio répond pleinement à l’essor des écoles libres.

Le paysage éducatif est en pleine mutation. Les écoles hors contrat, quasi inexistantes il y a 30 ans, représentent aujourd’hui 4,4% des écoles françaises, selon les dernières statistiques de la Fondation pour l’école. Depuis une petite dizaine d’années, une centaine d’établissements ouvre ses portes chaque année. Actuellement, en France, 2.600 écoles indépendantes accueillent environ 130.000 élèves.

L’essor des écoles libres suppose de recruter de plus en plus d’enseignants désireux de s’investir dans des pédagogies respectueuses de la dimension intégrale de l’élève. C’est dans cette perspective que l’Institut Plantatio propose une formation complète pour préparer ses étudiants à enseigner dans le hors contrat catholique. Le Bachelor Professeur des écoles de l’Institut Plantatio forme en trois ans des enseignants appelés à exercer dans des écoles indépendantes. Cette formation prend en compte toute la personne humaine afin que les futurs professeurs soient pleinement enracinés dans le Christ. L’Institut Plantatio a pour ambition de former des témoins rayonnants du Seigneur, des enseignants et des éducateurs zélés au service des jeunes.

Un professeur, trois casquettes : enseigner, éduquer, transmettre la foi

L’Institut est situé au cœur du village de Saint-Jodard, dans le Roannais. Il est dirigé par le père Olivier Nguyen, incardiné dans le diocèse de Toulon. Un cadre exceptionnel, en pleine nature, qui permet de développer des activités en lien avec le travail de la terre. Les petits effectifs – l’Institut vise une dizaine d’étudiants pour la rentrée prochaine – permettent d’approfondir les connaissances et de vivre la formation sous le signe de la fraternité.

La spécificité de l’Institut Plantatio réside dans la transmission des fondements théologiques et philosophiques des grandes matières académiques telles que les mathématiques et le français. Il propose une vision unifiée des savoirs dans la foi : toute matière enseignée appelle à contempler la Création. Cela passe par une formation intellectuelle, humaine et spirituelle exigeante. Les futurs professeurs sont appelés à développer une triple responsabilité : enseigner les matières académiques, éduquer la personne et transmettre la foi.

Des stages ont lieu tout au long de la formation, dans des écoles au choix des étudiants ou bien dans l’école d’application située sur le site de l’Institut, à Saint-Jodard. Une école primaire qui permet aussi, indépendamment d’un stage, de faire des expériences pédagogiques pendant le cursus.

La formation est accessible après le bac et délivre un Bachelor (Bac + 3) ou après une Licence, donnant lieu à un Magistère (Bac + 5), particulièrement adapté aux reconversions professionnelles. Si aujourd’hui l’Institut Plantatio forme les futurs professeurs d’écoles hors contrat, à terme, il souhaite promouvoir et accompagner la création d’écoles libres, aptes à témoigner de la foi chrétienne et s'émerveiller face à la Création.

Pratique Institut Plantatio - Renseignements, programme, inscription : 06 29 37 24 77 ou sur le site internet