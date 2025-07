Une étude démontre les bienfaits du rosaire sur la santé

Une étude américaine publiée dans le Journal of Religion and Health révèle que la prière du rosaire améliorerait la santé mentale et serait à l'origine d'une véritable "source de paix intérieure".

Et si un moyen d’apaiser l’esprit et de renforcer sa santé mentale existait depuis des siècles et offrait en plus une voie pour grandir dans l’amour de Dieu ? C’est ce qu’affirme une étude publiée en février dernier dans le Journal of Religion and Health. Une équipe de chercheurs a mené leur enquête auprès de 361 personnes issues de pays de tradition catholique comme l’Italie, la Pologne ou l’Espagne. Et ils mettent en lumière plusieurs bienfaits du rosaire comme la réduction de la dépression, le renforcement de l’empathie ou bien encore un soulagement face aux luttes spirituelles. Les personnes interrogées affirment par ailleurs que le Rosaire est pour elles une source de paix intérieure et un appui rassurant dans les périodes de détresse.

Une prière accessible et bénéfique

Pour ceux qui ont déjà fait l’expérience d’un profond apaisement en récitant le rosaire, ces résultats ne seront guère surprenants. Ils viennent conforter ce que des générations de croyants ont toujours pressenti : cette prière répétitive, ancrée dans la tradition chrétienne, peut agir comme un refuge intérieur dans les moments de doute, d’anxiété ou d’épuisement.