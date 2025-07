Quand saint Charbel s’invite dans les foyers du monde entier

Fascinés par la popularité mondiale de saint Charbel Makhlouf, moine libanais réputé pour ses qualités d'intercesseur que l’Église fête le 24 juillet, Louis-Philippe A. et sa famille ont eu l’idée lumineuse, en plein Covid, de convier Charbel dans les foyers du monde entier.

Le 13 mai 2020 marque le début d'une initiative lumineuse, alors que le monde entier doit faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Louis-Philippe A. et sa famille lancent un petit site de vente en ligne entièrement consacré aux objets de dévotion à saint Charbel. Leur objectif à l’époque est "d’apporter un peu de réconfort spirituel et répandre la dévotion aux saints dans une période où les gens étaient isolés et inquiets quant à l'avenir", raconte Louis-Philippe à Aleteia. Le succès est immédiat et semble promis pour durer. Si bien que la famille A. décide de créer deux boutiques en ligne, La boutique Saint-Charbel, saintcharbelshop.com et Notre-Dame des cadeaux, ourladyofgifts.com.

La Boutique Saint-Charbel se spécialise exclusivement dans les articles liés au saint libanais, avec, entre autres, chapelets, bracelets, statues et icônes. Chaque année, elle s'enrichit de nouvelles références, grâce aux pèlerinages que la famille A. effectue au Liban. Prenez le coffret Saint Charbel, un des best-sellers de la boutique. Il illustre parfaitement ce que l’on peut trouver sur le site. ce coffret contient de l'huile bénite, de l'eau bénite, de l'encens, des cartes de prière, un chapelet et même de la terre provenant du monastère de Saint Maron à Annaya, au Liban, où Saint Charbel a vécu : "C'est comme si l'on envoyait un mini-monastère de Saint-Maron chez quelqu'un", s’amuse Louis-Philippe.

Relique de saint Charbel. Monastère de Saint Maron

Inviter les saints chez soi

La deuxième boutique, Notre-Dame des cadeaux, propose, elle, de magnifiques coffrets dédiés à d'autres saints vénérés par des fidèles du monde entier, comme sainte Rita, sainte Thérèse de Lisieux, saint Benoît et saint Jude. Chaque coffret proposé provient du lieu où le saint a vécu assure l’entreprise familiale : "Nous aidons les gens à inviter les saints chez eux, c'est notre mission", précise le père de famille.

Un événement important va néanmoins bouleverser cette petite entreprise… et lui donner un supplément d’âme. L’explosion du port de Beyrouth, en août 2020. Cette catastrophe dévastatrice laisse des milliers de personnes sans abri et détruit des quartiers chrétiens entiers. Suite à cet événement, "nous avons lancé un petit programme caritatif. Pour chaque don, les internautes pouvaient recevoir un cadeau de Saint Charbel. 100% de ces dons ont servi à aider les familles chrétiennes libanaises", soutient Louis-Philippe. Si l’opération se voulait modeste, la réponse a été extraordinaire. Les dons ont permis à des familles de payer leur loyer, de couvrir leurs frais médicaux et même de reconstruire leur maison.

Une nouvelle raison d'être

Cette mission caritative incarne le cœur de La Boutique Saint-Charbel. Louis-Philippe et sa famille voient ce travail comme un ministère, une expression de leur vocation de chrétiens libanais. Ils espèrent faire connaître les saints du Liban et soutenir la communauté chrétienne libanaise en difficulté, alors que le coût de la vie augmente constamment. En effet, la vie y est aujourd'hui aussi chère qu'en Occident, voire plus, alors que le salaire moyen reste très bas. L'émigration est devenue la norme, surtout parmi les jeunes chrétiens. Soutenir les monastères et les artisans locaux est une manière concrète d'aider à maintenir la présence chrétienne au Liban.

La famille A. opère depuis le Canada, ce qui lui permet de servir efficacement une clientèle mondiale. Les produits religieux importés sont exonérés de taxes, ce qui aide à maintenir des prix raisonnables malgré les frais d'expédition élevés depuis le Liban. "Le Canada offre des services d'expédition internationale plus fiables et plus abordables que le Liban", explique Louis-Philippe. Cette configuration permet d'approvisionner directement auprès des lieux saints du pays tout en garantissant une livraison mondiale en toute tranquillité d'esprit.

Rosaire de saint Charbel accompagné d'une relique. Monastère de Saint Maron

L'entreprise respecte scrupuleusement l'enseignement catholique. D’abord avec le transport des reliques, par exemple. L'huile et l'eau bénite ne sont jamais vendues, mais seulement données gratuitement. Il n'est pas surprenant que les clients trouvent beaucoup de sens et de joie dans ces coffrets de saints. Sur Etsy, la boutique Notre-Dame des cadeaux a reçu plus de 170 commentaires cinq étoiles louant la beauté des objets, la qualité de l'emballage et l'authenticité spirituelle.

Un saint pour notre temps