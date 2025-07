Léon V, le mystère d’un pape assassiné

Avant l'accession de Léon XIV au trône de Pierre, treize papes ont porté ce nom avant lui dans l'histoire. Découvrez cet été notre grande série sur les papes Léon avant Léon XIV. Cinquième épisode : Léon V, un moine bénédictin élu pape avant d'être assassiné un mois plus tard.

En juillet 903, un moine bénédictin est élu sous le nom de Léon V. Environ un mois plus tard, il est déposé par un certain Christophore, resté dans l'histoire comme un antipape, puis est probablement assassiné. Que s'est-il passé ? La question est un des épisodes les plus funèbres de ce que le cardinal Cesare Baronio, au XVIe siècle, a appelé le "Saeculum obscurum" - le siècle sombre - et reste encore aujourd'hui un mystère pour les historiens.

À la mort de Guy de Spolète en 894, le nouveau pape, Formose, refuse de couronner le successeur désigné, un certain Lambert, et décide de sacrer à la place Arnulf, roi de Germanie. Une façon pour lui de se libérer de la tutelle d'une partie de l'aristocratie romaine, surnommés les "Spolétains". Le conflit s'envenime les années suivantes, donnant lieu à l'épisode scabreux du concile cadavérique en 897, quand le défunt Formose est exhumé par Boniface VI à la demande des Spolétains et excommunié avant que son cadavre ne soit jeté dans le Tibre. Mais les partisans d'une plus grande autonomie papale n'ont pas dit leur dernier mot, et seront connus dès lors comme les "Formosiens".