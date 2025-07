Le pape Léon XIV a reçu le président algérien Abdelmadjid Tebboune

Cette réunion a permis de souligner "l’importance des bonnes relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l’Algérie", indique un bref communiqué, qui ajoute que les deux parties ont abordé "certains aspects de la vie de l’Église dans le pays". Aucun élément précis n’est mentionné, mais l'interdiction de la Caritas dans le pays, en octobre 2022, avait contraint l’Église à redimensionner ses activités sociales et humanitaires, notamment vis-à-vis des migrants africains qui constituent une part importante des communautés catholiques du pays. Les 25 et 26 octobre 2022, la visite à Alger de Mgr Paul Richard Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, avait permis d'améliorer le dialogue entre l'État algérien et l'Église locale.