La levée de saint Thomas en haut de la flèche de Notre-Dame de Paris ce jeudi 24 juillet conclut la remise en place des seize statues représentant douze apôtres et quatre évangélistes qui ornent l'oeuvre de Viollet-le-Duc. Ces statues avaient échappé de justesse à l’incendie du 15 avril 2019 en raison de leur retrait pour leur restauration.

Exit le vert-de-gris que l'on connaissait aux statues en raison de l'oxydation du cuivre : recouvertes d'une patine, elles arborent aujourd'hui une couleur brune, à la limite du noire. Hautes de plus de trois mètres, elles pèsent environ 150 kilos chacune. Les seize statues ornant la flèche de Notre-Dame de Paris sont harmonieusement réparties sur ses quatre côtés. Côté nord-ouest, on retrouve saint Jacques le Mineur, saint Barthélémy, saint Simon et le lion de saint Marc. Au nord-est se dressent saint André, saint Jean, saint Pierre et l’ange de Saint Mathieu. Le sud-est accueille saint Thomas aux côtés de saint Jacques le Majeur, saint Paul et l’aigle de saint Jean. Enfin, le sud-ouest est orné de saint Philippe, saint Matthieu, saint Jude et du taureau ailé de saint Luc.