Le Pérou propose depuis le 21 juillet un nouvel itinéraire touristique. Baptisé "La Route de León", il invite à marcher dans les pas du pape Léon XIV !

Un itinéraire touristique inédit a été inauguré le 21 juillet dernier par la présidente du Pérou, Dina Boluarte. Baptisé "La Route de León", il réunit 35 lieux liés à la vie du pape Léon XIV dans plusieurs régions du pays. Ce parcours, appelé aussi "Chemins du pape Léon XIV", s’étend dans quatre régions ou le pontife américano-péruvien a vécu : Lambayeque, La Libertad, Piura et Callao.

Ainsi, à Lambayeque, la région où se situe la ville de Chiclayo et où le Pape a été évêque, 22 attractions touristiques ont été identifiées, organisées en quatre circuits alliant patrimoine religieux, culturel et naturel, tels que la cathédrale Santa María, la Croix de Motupe, la forêt de Pómac et la plage de Pimentel. À Piura, les curieux pourront découvrir huit endroits, dont la paroisse San José Obrero et la cathédrale de la Sainte-Famille, toutes deux à Chulucanas, ainsi que la ville de La Encantada. À Callao, c’est l’église mère, la paroisse Santa Rosa et d’autres lieux qui témoignent du passage de Léon XIV. Enfin, à La Libertad, cinq destinations sont prévues, dont le couvent Santo Tomás de Villanueva et le grand séminaire San Carlos et San Marcelo à Trujillo, où le pape Léon XIV était professeur.

"Ce Pape a choisi d’être péruvien"

"C’est un itinéraire qui traverse la mémoire, la foi et l’espoir d’un peuple qui peut aujourd’hui affirmer avec fierté qu’il a un pape péruvien", s’est félicité Dina Boluarte lors de l'inauguration de l'itinéraire. Le pape Léon XIV est arrivé au Pérou en 1985, d’abord à Piura, puis à Trujillo, Chiclayo et Callao. Aujourd’hui, toute la nation est fière de son pape péruvien. De son côté, la ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Desilú León, a fait remarquer fièrement que "dans un monde de plus de sept milliards d’habitants, il n’y a qu’un seul Pape, et ce Pape a choisi d’être péruvien".

