Quatre qualités qu’une femme aimerait trouver chez son mari

Le temps des vacances est certainement propice pour mettre en place ces quelques idées et consolider ainsi l’unité du couple et de la famille.

Innombrables sont les qualités qu’une jeune (et moins jeune !) épouse souhaiterait trouver dans le cœur de son conjoint. Passons sur le traditionnel désir d’attention se traduisant par les sympathiques, mais quelque peu superficiels, bouquets de fleurs et autres petits déjeuners au lit. La bienveillance et la considération du mari se révèlent de manière bien plus profonde dans d’autres traits de caractère et d’autres habitudes de vie qui rendent la vie de couple et la vie de famille plus fluide, plus douce, plus sainte.

1 Faire preuve de prudence

Heureuse l’épouse dont le mari fait preuve de prudence dans le domaine professionnel et plus largement dans toutes les questions matérielles. Il convient d’être attentif aux besoins de la famille en cherchant à la mettre à l’abri des difficultés financières. Même si on n’a pas forcément la possibilité de mettre en place beaucoup de choses dans ce domaine, l’attention du mari portée sur cette question peut se révéler très réconfortante pour son épouse. Il importe aussi de ne pas prendre de décisions professionnelles trop risquées et de savoir faire passer son épouse et ses enfants avant sa carrière. Le bonheur durable procuré par une famille unie et épanouie est sans comparaison avec la satisfaction d’un succès professionnel éphémère.

2 Ranger son téléphone portable

Heureuse l’épouse dont le mari éteint ou range son téléphone portable en rentrant à la maison. Cette habitude, parfois si difficile à prendre, permet de se déconnecter rapidement du travail. Elle permet aussi de trouver sa place dans le foyer en étant attentif non seulement à chaque membre de la famille, mais aussi à la maison elle-même, et aux soins nécessaires pour la maintenir fonctionnelle et ordonnée. Quel bonheur pour une mère de famille de l’entendre demander à son arrivée : que puis-je faire ? Quelles sont les priorités, ou les urgences ? Attention Messieurs ! Votre épouse risque d’être décontenancée par votre gentille question, à tel point qu’elle ne saura peut-être pas quoi vous répondre au début ! Ne vous inquiétez pas, cela viendra très vite…

3 Être attentif à chaque enfant

Standret | Shutterstock

Heureuse aussi l’épouse dont le mari est attentif à prendre régulièrement un temps individuel avec chaque enfant. Il n’est pas nécessaire d’emmener l’enfant faire une activité exceptionnelle. Il suffit souvent de l’accompagner dans une activité quotidienne que ce soit une tâche obligatoire ou un moment récréatif : aider à ranger la chambre, faire une partie de dames ou d’échec, éplucher des pommes de terre du déjeuner. Chacun apprécie les moments passés en tête à tête. Ils renforcent l’intimité et facilitent, surtout au moment de l’adolescence, les échanges, discussions, confidences.

4 Prier quotidiennement

Enfin, et c’est bien là le plus important, heureuse l’épouse dont le mari prie quotidiennement et met en place les trois niveaux de prière nécessaires à l’épanouissement de l’âme et de la famille : prière individuelle, prière familiale, prière en couple. Cette dernière est souvent la plus difficile à installer dans la durée, pour des raisons variées. Elle n’a pourtant pas besoin d’être longue pour être efficace, et une courte prière quotidienne vaut bien mieux qu’une longue théorie mensuelle.

Huit belles prières de couple :