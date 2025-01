Le top 10 des livres les plus vendus cette semaine à La Procure

Résumé : Pape François, Éditions des Équateurs, septembre 2024. Lire le Pape aujourd'hui ? Quelle drôle d'idée ! La nécessité s'en impose pourtant. Je le dis en pesant mes mots, non pas en catholique, non pas en chrétien, mais en fidèle d'une seule religion (plus avouable peut-être en ce bas monde) : la littérature. [...] Si le document pontifical s'adresse par vocation au monde catholique, prêtres, religieux et laïcs, sa portée va bien au-delà. Les professeurs de lettres, les pédagogues et responsables éducatifs de toute obédience, y compris dans l'enseignement non confessionnel, y trouveront de quoi méditer utilement. J'en recommande volontiers la lecture à tous les parents ainsi qu'à tout ministre de l'Éducation nationale, à tous ceux qui Usent ou écrivent et encore davantage à tous ceux qui ne lisent pas et ignorent ce dont ils se privent. Retrouvez-le en librairie.