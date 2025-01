Mort de Jean-Marie Le Pen : les scènes de liesse suscitent des réactions indignées

Peut-on vraiment exulter publiquement de la mort d'un homme, même dont on honnit tout ce qu'il incarne ? "Le vieil adage qui murmure "On ne se réjouit pas de la mort de quelqu’un" nous a été répété par nos éducateurs - et ce n’est pas spécialement une admonition chrétienne, mais une admonition de sagesse et de spiritualité universelle", écrit Chantal Delsol dans Le Figaro, qui qualifie ces comportements d'"[obscènes], au sens étymologique." "Dans une société digne de ce nom, la mort supposerait que l'on puisse éteindre les querelles et faire en sorte d'accorder le temps qu'il faut à ceux qui doivent être enterrés", relève quant à lui le philosophe Damien Le Guay auprès d'Aleteia. "C'est assez paradoxal, d'ailleurs, car ceux que l'on a pu voir manifester après la mort de Jean-Marie Le Pen sont bien souvent ceux qui invoquent le recueillement et imposent le silence quand surviennent des meurtres, des attentats ou des actes atroces qui suscitent l'immédiate réaction de la droite et de l'extrême-droite", fait-il remarquer. "La sacralité liée à la mort n'existe plus, c'est un fait. Cependant, estime le philosophe, les scènes de joie que l'on a pu voir relèvent à mon sens plus de la provocation politique."