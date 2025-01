La seule illumination de Noël à conserver toute l’année

Alors que l’éclat de Noël s’estompe et que la nouvelle année commence, de nombreuses familles sont confrontées à la tâche douce et amère de ranger les décorations et de dire au revoir à cette période de fête. Pourtant, ce moment ne doit pas nécessairement être vécu comme la fin de la joie. La transition après Noël peut devenir une tradition édifiante à part entière, remplie d’espoir et de gratitude.