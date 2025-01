Le seul pays au monde qui a une Bible sur son drapeau

Imaginé pendant la période d’Indépendance par un politique libéral dominicain du nom de Juan Pablo Duarte, c’est en 1844 que le drapeau a été hissé pour la première fois. Il a ensuite été modifié par l'homme politique Casimiro Nemesio de Moya et officialisé en 1913. Ses caractéristiques sont régies par l'article 32 de la Constitution. Le drapeau est composé d’une grande croix blanche placée en son centre, qui le divise en quatre rectangles, bleu outremer et rouge vermillon. Bleu pour le ciel et la liberté, rouge pour le sang versé des soldats et blanc pour la paix et l’union. Au centre, se trouve le blason de la République Dominicaine, avec une croix dorée et une Bible ouverte, le tout couronné de la devise du pays, "Dieu, Pays, Liberté". Et c’est sur cette Bible ouverte sur l’Évangile de saint Jean, chapitre 8, verset 32, que l’on peut lire "Y la verdad os hará libres" (Et la vérité vous rendra libres).