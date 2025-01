La manipulation est-elle toujours malfaisante ?

Peut-on parler ici de manipulation ? Si l’on considère que Lou Gerstner a influencé le comportement de ses salariés sans forcément rendre ses intentions totalement explicites, la réponse est "oui" : désorientés par la crise de leur entreprise, les salariés se montraient facilement réceptifs à un message prometteur d’un avenir meilleur. Devant la vision d’une "nouvelle IBM" agile et collaborative, certains diront qu’elle est stratégique, on peut toujours l’interpréter comme une forme de contrôle subtil, propre à une manipulation déguisée. Cependant, la manipulation de Gerstner n’est pas de même nature que celle de Bernays. Son approche reposait sur une intention bienveillante et une certaine transparence. Il ne s'agissait pas de tromper les salariés ou de leur imposer une vision contraire à leurs valeurs, mais de les rassembler autour d’un objectif commun : sauver l’entreprise et donc garantir leur avenir, créant ainsi une dynamique "gagnant-gagnant". De plus, contrairement à une manipulation qui repose souvent sur la dissimulation, Gerstner a favorisé l’engagement volontaire de chacun en leur présentant un cap clair. Un leadership que l’on pourrait dire inspirant et fédérateur.