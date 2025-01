“Il est né… qui, quoi ?”

Humoristique ou publicitaire, la reprise peut toujours rassurer le chrétien qui craint qu’il ne reste du christianisme français que des cendres, pas même utilisables pour l’entrée en carême. Elle a surtout le mérite de nous rappeler — ce qui n’est certes pas nouveau — que l’homme se forge sans cesse des divinités de substitution. "Gouvernement", "divin iPhone" : la politique et la technologie continuent à nous offrir des objets d’idolâtrie à jet continu et on ne sait plus laquelle des deux est la plus touchée par le principe de l’obsolescence programmée. Nouveau lot de ministres jetables, frénésie capricieuse pour un gadget déjà périmé. "Brûle ce que tu as adoré" : le mot fameux de saint Rémi à Clovis définit à la perfection le critère d’une relation à l’idole, toujours passagère.