En 2025, Taizé sera à Paris !

L’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, était également présent à Tallin pour cette annonce confirmant cette invitation. "Je suis heureux que vous veniez dans une année à Paris… et peut-être aussi à la rencontre de Notre-Dame dont vous avez tellement entendu parler ces derniers jours. C’est un beau moment que nous vivrons ensemble et que je suis heureux que la communauté de Taizé nous offre. Bienvenue à Paris dans quelques mois !" a-t-il partagé. Par un message vidéo, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est également réjouie d’accueillir "ces journées de dialogue, de réflexion et de partage" qui rassemblent les jeunes autour "de valeurs d’ouverture et de fraternité. Des valeurs que Paris, ville d’accueil et ville refuge, porte également avec beaucoup de fierté". Après les Holy Games pendant les Jeux Olympiques, et la réouverture de Notre-Dame les 7 et 8 décembre derniers, assurément Paris continue dans sa lancée de ville spirituelle !