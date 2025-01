"Ce qui me marque profondément chaque fois, c'est le fait que les sœurs contemplatives et les sœurs condamnées à mort sont toutes ensemble, debout ou à genoux, recevant la miséricorde et l'amour, le corps, l'âme et la divinité de Jésus-Christ dans la Sainte-Eucharistie, sans distinction ; aucune n'est meilleure que l'autre. Nous sommes toutes sœurs et Jésus est heureux d'entrer dans nos cœurs et d'être au milieu de nous. La communion est suivie d'un grand silence avant de se dire au revoir". Humainement, cela ne s'explique pas, mais l'amour et la lumière du Christ sont perçus de manière très forte dans ce coin de la prison, dans cette petite ville du centre du Texas.