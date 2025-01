Lorsque les parents craignent que leur bébé ne survive pas assez longtemps après sa naissance - comme dans le cas d'un bébé gravement malade ou prématuré -, ils peuvent procéder à un baptême in extremis ou "baptismus in periculo mortis" (baptême en danger de mort). En versant de l'eau sur la tête du nourrisson l’un des parents ou une personne de leur choix prononce la formule valide "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". Ce baptême in extremis est valable même s'il a lieu en dehors des conditions habituelles (absence de prêtre, pas de cérémonie dans une église, etc.) et il garantit à l'enfant l'accès à la grâce du baptême en cas de décès imminent, permettant ainsi son salut selon l'enseignement de l'Église catholique. Si l’enfant survit, un rite complémentaire doit être célébré à l’église afin qu’il soit accueilli dans la communauté chrétienne et qu’une attestation de baptême soit délivrée aux parents.