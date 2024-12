Trucs et astuces pour ne pas rater la cuisson de sa dinde de Noël

S’il en existe de nombreuses recettes plus ou moins compliquées, c’est surtout la cuisson qui s’avère la partie la plus intimidante. C’est une étape cruciale pour que la dinde soit à la fois dorée à l’extérieur et parfaitement cuite à l’intérieur. Avec quelques astuces, il est possible de préparer un mets succulent qui ravira tout le monde.