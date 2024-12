[VIDÉO] Claire Crockett en marche pour la sainteté ?

Si Carlo Acutis est aujourd'hui connu dans le monde entier parmi les saints du XXIe siècle, d'autres ne devrait pas tarder à grandir en popularité ! Et notamment Claire Crockett, jeune irlandaise dont l'ouverture de la cause en béatification doit avoir lieu le 12 janvier 2025. Née en 1982, Claire est décédée en 2016, à l'âge de 33 ans, des suites d'un tremblement de terre qui a frappé l'Équateur. Adolescente dissipée et poursuivant le rêve de devenir une grande actrice, c'est lors d'un voyage gratuit en Espagne proposé par une amie, qui s'est avéré être en réalité un pèlerinage, que Claire a rencontré le Christ. Elle a ensuite délaissé ses rêves de devenir "famous" pour suivre Jésus en embrassant la vocation religieuse. Par sa joie contagieuse, son originalité et son témoignage de conversion, Claire a déjà ramené de nombreuses personnes à la foi et enseigne déjà à travers les vidéos prises au long de sa vie religieuse. Le chemin vers la sainteté s'ouvre devant elle, dans un unique but : mener les âmes jusqu'à Dieu.