Transition de genre : les recommandations de la HAS au-delà de toute prudence

La méthodologie de la HAS permet d’émettre des recommandations fondées sur un simple consensus d’un groupe d’experts et non sur des preuves scientifiques. Ainsi les recommandations de la HAS sont classées selon trois "grades", A, B ou C, qui qualifient la force des preuves scientifiques : établies, présumées ou faibles. Mais il existe un quatrième grade intitulé "AE" pour "accord d’experts", permettant ainsi de statuer même en l’absence d’études fiables. Et dans les présentes recommandations concernant le "Parcours de transition des personnes trans", la quasi-totalité des recommandations sont labellisées "AE". Sous couvert d’un avis de la Haute Autorité de santé, il ne s’agit donc en réalité que d’un point de vue émis par un groupe d’experts, non validé par l’ensemble de la communauté scientifique.