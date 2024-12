Se débarrasser des écrans à table, c’est (presque) simple

Partager un repas dans la simplicité, sans distractions extérieures, permet une plus grande intimité. En l'absence d'écrans, les familles peuvent savourer à la fois leur repas et leurs conversations. De simples questions telles que "Quel a été le meilleur moment de votre journée ?" ou "De quoi êtes-vous reconnaissant ?" invitent chaque membre de la famille à s'exprimer et à écouter. De plus, ces moments renforcent la confiance, en particulier chez les enfants, qui ont besoin de sentir que leurs pensées et leurs sentiments sont pris en compte. Un enfant habitué à être écouté à table sera plus enclin, en grandissant, à partager ses préoccupations à ses parents ou à demander de l’aide pour des sujets importants.