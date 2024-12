Non, le christianisme n’est pas une religion du livre !

Comme le dit la lettre aux Hébreux, la parole est "vivante" et "efficace". Elle est transmise dans l’Église, interprétée, étudiée. Ainsi la constitution Dei Verbum parle-t-elle d’une unique source de la Révélation : "La sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles. Car toutes deux, jaillissant de la même source divine, ne forment pour ainsi dire qu’un tout et tendent à une même fin". (§ 9)