Pendant la messe, des musiciens mariachis ont entonné des cantiques comme "Las Mañanitas" et "La Guadalupana", repris par toute l'assemblée. Ces chants typiques de la culture mexicaine ont une portée symbolique particulière, car ils rappellent la manière dont la dévotion à la Notre-Dame de Guadalupe est célébrée dans tout le Mexique. Résonnant sous les voûtes majestueuses de la cathédrale, ils ont ajouté des notes de joie et de ferveur à la cérémonie présidée par Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et concélébrée par les prêtres mexicains Ignacio Martinez et Gabriel Arroyo.