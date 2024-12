François en Corse, un retour aux sources de la première évangélisation

En venant s’associer à la conclusion d’un colloque sur la "religiosité populaire en Méditerranée", le pape François marque une fois de plus son soutien à la foi simple et vigoureuse de tous ceux qu’il désignait en Argentine comme le "peuple fidèle", pueblo fiel. Auprès du cardinal Bustillo, un franciscain franco-espagnol devenu évêque d’Ajaccio, le Pape vient aux devants d’hommes et de femmes de bonne volonté, chrétiens et même agnostiques : il sera accueilli par des croyants venus non seulement de toute la Corse, de la Sardaigne voisine, mais aussi du Midi de la France, d’Italie, jusqu’en Sicile, d’Espagne, et aussi pour quelques-uns d’Afrique du Nord, la patrie de saint Augustin.