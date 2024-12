Ces perles d’enfants craquantes à propos de la réouverture de Notre-Dame de Paris

Les cérémonies de réouverture de Notre-Dame de Paris n’ont laissé personne indifférent. Vécues bien souvent comme un grand moment d’unité et de joie familiales, elles ont réuni petits et grands sur le canapé, et les commentaires sont allés bon train. Fascination devant Notre-Dame restaurée, stupéfaction lors des trois coups assénés avec la crosse sur la porte de la cathédrale, découverte de nouveaux mots… L’aspect à la fois solennel et inhabituel des célébrations, du réveil de l’orgue samedi 7 décembre à la consécration de l’autel dimanche 8, a donné lieu à des perles d’enfants absolument craquantes qu’Aleteia se fait une joie de relayer.