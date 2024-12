Avant de demander pardon, quelques préalables

Il y a quelques jours nous évoquions le pardon dans le sens de pardonner pour un mal subi. Un autre versant est celui de demander pardon pour un mal commis. On se trouve plus concerné par l’offense subie que celle infligée à quelqu’un. Et pourtant, si nous souffrons d’avoir été offensés, on devrait être attentif à l’offense que nous faisons subir à l’autre. Comme saint Paul peut dire : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas » (Rm 7, 19), je ne sais pas toujours que j’ai pu blesser quelqu’un. D’où une attention à ce que me dit l’autre dans une transparence salutaire pour les deux, offensé et offenseur. Dans l’Evangile, on voit de ces personnes qui se savent pécheurs : l’enfant prodigue, le serviteur malhonnête, la femme adultère, Marie-Madeleine aux pieds de Jésus, ou Pierre dans son repentir. Parce que la faute pèse sur la conscience, la seule façon de s’en défaire est de demander pardon. La menace de la culpabilité, entretenue par l’absence de contrition, est une arme du malin pour nous enfoncer. Courons demander pardon à Dieu, à ceux que nous avons offensés, car il y a un lien entre ce rétablissement de la lumière dans la conscience par la contrition et le pardon demandé au Seigneur. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensés » récitons-nous si souvent dans le Notre Père.