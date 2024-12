[EN IMAGES] Revivez la première messe à Notre-Dame depuis l’incendie

Moment phare de la messe inaugurale de ce dimanche 8 décembre : la consécration du nouvel autel. Parce qu’il rend visible l’événement le plus fou de toute l’histoire de l’humanité – le don de Dieu sur la Croix –, l’autel est le lieu le plus important de l’église. Et c’est à l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, qu’est revenu aujourd’hui le privilège de consacrer le nouvel autel de sa cathédrale, avant de pouvoir y célébrer l’eucharistie.