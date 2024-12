Notre-Dame de Paris : l’encens a-t-il un pouvoir magique ?

L'encens est particulièrement utilisé pendant la messe dominicale : la croix et l'autel sont encensés à l’entrée et au moment de l'offertoire. Pendant les vêpres, l'encens est utilisé lors du Magnificat, cantique à Marie qui constitue le sommet de cette prière du soir. Alors que le cantique débute, le peuple se lève et fait le signe de la Croix. Le prêtre encense alors l’autel, puis c'est au tour du prêtre lui-même et de l'assistance.