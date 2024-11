Qu’est-ce qu’on doit dire en confession ? Un jour un monsieur s’est confessé à un prêtre et

lui a dit : "Mon père, je ne sais pas quoi dire, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais rien de

grave, je ne sais pas quoi dire". Alors le prêtre lui a demandé : - "Vous êtes marié ?" - "Oui"

- "Alors demandez donc à votre femme et revenez me voir, vous verrez que vous saurez quoi

dire !"