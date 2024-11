Comment prévenir le blues hivernal ?

Les experts recommandent d’avancer d’au moins 15 minutes vos horaires de repas et de sommeil. Cela vous permettra de vous réveiller plus tôt et de profiter davantage de la journée et de ses heures de lumière. De plus, éviter les siestes pendant la journée peut favoriser un meilleur sommeil nocturne et une meilleure adaptation à la variation du rythme biologique en hiver.