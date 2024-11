Contre la résignation et le désespoir, le pape François a ensuite exhorté lors de son homélie les chrétiens à identifier ce qu’ils peuvent accomplir au quotidien. Il a invité à agir "par nos modes de vie, par notre attention et nos soins pour l’environnement dans lequel nous vivons, par notre recherche tenace de justice, par le partage de nos biens avec les plus pauvres, par notre engagement social et politique pour améliorer la réalité qui nous entoure". Et François de lancer : "Demandons-nous aujourd’hui : ‘Est-ce que je détourne le regard face à la pauvreté, aux nécessités et à la douleur des autres ?’", a-t-il interrogé, invitant chacun à un examen de conscience.