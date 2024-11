Vendée Globe : Un départ sous haute protection !

Après plusieurs semaines d'attente, ils ont enfin répondu à l'appel du large. Les quarante skippers en lice pour le Vendée Globe 2024 se sont élancés le 10 novembre du port des Sables-d'Olonne pour disputer la plus grande course de voile en solitaire et sans escale autour du monde. Un moment chargé d'émotion, où les aventuriers ont tour à tour défilé sous les encouragements et les acclamations des 500.000 curieux venus assister au départ. Si plusieurs célébrités ont assisté au départ, comme le chanteur Patrick Bruel ou le prince Albert de Monaco, une autre invitée de marque a embarqué pour accompagner les marins jusqu'à la pointe de l'horizon.