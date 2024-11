Perdre un enfant, l’instant de la croix dans la lumière de l’éternité

Alors que tu sois enfant, que tu aies vécu deux années et deux mois comme toi, ma fille ou que tu sois — toi mon lecteur — dans la force de ta jeunesse ou un vieillard centenaire, qui es-tu par rapport au temps, qui es-tu si ce n’est une fulgurance, un instant ? Et pourtant tu es là, ma fille, tu es là, mon lecteur présent, aimant et aimé, et tu as au fond de toi-même la certitude que tu défieras la mort, que tu seras éternel et que tu comptes dans ce monde, dans cet univers infini. Tu as la foi et tu connais cet instant dans l’histoire, le moment unique et fondateur, la montée vers le Golgotha, la croix. Trois jours pour sauver le monde par la croix et l’éternité dans la foi. Avoue que c’est complètement fou. Aucune raison ne saurait soutenir qu’un homme de 33 ans périssant condamné sur une croix, sauve pour toute éternité les hommes de notre univers. Aucune logique pour que cet instant dans l’histoire défie l’immensité et l’infini !