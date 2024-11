L’entrée royale de Charles VII à Notre-Dame de Paris

Le roi Charles VII n’y fait son entrée que le 12 novembre 1437. Monté sur un cheval caparaçonné de velours bleu semé de fleurs de lys d’or, il entre triomphalement, en armure, accompagné du dauphin, le futur Louis XI. Le prévôt des marchands, Michel de Laillier, lui offre les clés de la ville, signifiant ainsi que Paris s'ouvre volontairement devant son souverain légitime. Il est acclamé par la foule, les Parisiens ont décoré leurs maisons de bannières et dressé des estrades sur lesquelles sont représentés des tableaux vivants - appelés mystères - qui retracent des épisodes religieux ou historiques. Dans les fontaines coulent du vin et du lait. Une entrée triomphale, teintée néanmoins des souvenirs peu glorieux de 1431, année au cours de laquelle Charles VII abandonne Jeanne d’Arc, qui l’avait si fidèlement servi, aux Anglais, et approuve la proclamation du roi anglais Henri VI comme successeur au trône de France.