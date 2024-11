Et si les saints commandaient un cocktail… que prendraient-ils ?

D’abord, saint Augustin arrive et prend place au comptoir. L’air pensif, en bon philosophe, il scrute les étagères et demande au barman un Martini à la poire : « Vous savez, comme je le raconte dans mes Confessions, j’ai toujours eu un faible pour les poires ! » Peu après, saint Paul le rejoint. Pendant qu’il raconte ses périples en Asie Mineure, en Grèce, à Chypre et à Rome pour répandre la bonne nouvelle, il commande lui aussi un cocktail : « Étant l’apôtre le plus cosmopolite qui soit, je prendrai bien un Cosmopolitan, s’il vous plaît ! » Ensuite, saint Louis de France s’installe au bar. Ne sachant pas quel cocktail choisir, il se laisse tenter par la suggestion du jeune serveur : « Je vous propose un classique, élégant et sophistiqué Sire ! Que diriez-vous d’un Kir Royal ?»