En novembre, cette coutume bretonne honore les défunts avec… des pommes !

Bien païen, tout cela ? Certes mais la suite ne l’est pas. Donc, quand l’arbre des Trépassés est paré de ses fruits appétissants, l’on prépare des petits pains, les bara an anaon, les pains des trépassés, qui vont, une fois bénis par le recteur de Plougastel ou les moines de Landévennec, être disposés sur une table à l’entrée des chapelles de la paroisse, avec des corbeilles de pommes, bénites, elles aussi. Les membres de la confrérie concernée se réunissent alors dans le placitre de la chapelle afin de procéder à la mise aux enchères de l’arbre, enchères pieusement truquées, ce que nul n’ignore, car il est convenu d’avance que l’arbre des Trépassés ira à l’une des familles affligées par un deuil durant les derniers mois, famille choisie d’avance et devant d’obligation appartenir au breuriez. Cette restriction n’interdit cependant ni aux autres paroissiens ni même aux étrangers de participer à la vente et renchérir tant que faire se peut puisque le but est de recueillir le plus d’argent possible pour célébrer des messes pour les défunts. Chaque enchère doit être, selon les derniers prix pratiqués, de 5 à 10 euros, et cela montera vite puisque c’est pour la bonne cause.