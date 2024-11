Comment l’eucharistie prépare à la gloire céleste

Lors de la dernière cène, le Seigneur a lui-même tourné le regard de ses disciples vers l’accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu : " Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le Royaume de mon Père ". Chaque fois que l’Église célèbre l’Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers " Celui qui vient ". Dans sa prière, elle appelle sa venue : " Marana tha ", " Viens, Seigneur Jésus", "Que ta grâce vienne et que ce monde passe !"