Cette même année de 1672, son archevêque nomme Charles Démia coordinateur de l’ensemble des petites écoles du diocèse ; bien avant l’heure, il joue le rôle de directeur diocésain de l’Enseignement catholique, véritable délégué épiscopal dans le domaine éducatif. Ses qualités d’administrateur sont exceptionnelles. Il organise un "Bureau des écoles", c’est un conseil de direction et de surveillance. On emploierait plutôt aujourd’hui l’expression "Conseil de tutelle". Ce bureau est composé de seize personnes dont la moitié sont des laïcs. D’après les statuts de cette association, le directeur sera toujours un ecclésiastique et le trésorier sera toujours un laïc. Le bureau doit se perpétuer par cooptation. Les membres de ce Bureau sont mandatés pour inspecter les écoles. Ils vérifient les registres d’absence et d’assiduité, ils interrogent les élèves au hasard sans être présentés par le maître, ils vérifient le degré de lecture des élèves et la qualité de leur prononciation. Pour les critiques sur l’enseignement du maître, l’entretien pour lui donner conseils et recommandations se fait toujours en dehors de la présence des élèves.