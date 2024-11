La cathédrale qui rouvrira ses portes les 7 et 8 décembre avait profondément touché le Saint-Siège lors de l’incendie du 15 avril 2019, qui "avait communiqué son incrédulité et sa tristesse." Le pape François assurait les catholiques français et la population parisienne de sa prière, sans oublier tous ceux qui se sont mobilisés et pris des risques pour sauver la cathédrale. Une prière renouvelée aujourd'hui par un appel à "l'espérance" suite à cette réouverture.