David Allen, auteur du livre La méthode GDT en pratique (Getting things done), affirme qu'être ponctuel aide à mettre en place des routines efficaces, à optimiser le temps et à accroître sa productivité. En utilisant votre temps judicieusement, vous pouvez réduire le stress et l’anxiété, tout en laissant une impression positive autour de vous. La ponctualité, c'est aussi penser aux autres et respecter leur temps. Alors, comment améliorer sa ponctualité ?