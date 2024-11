Pourquoi enterrons-nous le corps des défunts ?

Le document rappelle que le Seigneur Jésus est passé par la mort, l'enterrement et la résurrection, un mystère dans lequel se manifeste le sens chrétien de la mort. Et de la même manière, lorsqu’une personne meurt et est enterrée, on comprend que : "L'enterrement est avant tout la manière la plus appropriée d'exprimer la foi et l'espérance en la résurrection corporelle."