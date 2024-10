Si la relation est fluide avec un gendre ou une belle-fille, on peut s’autoriser à exprimer avec délicatesse une attente, si possible en parlant de soi et en faisant une demande positive. Si le sujet est plus sensible, il est bon de passer autant que possible par son propre enfant qui pourra traduire le langage et les attitudes de son ou sa bien-aimée, mais aussi lui expliquer les codes et les habitudes de sa famille : "Tu sais, pour mes parents, se lever au-delà de 10 heures, c’est incorrect".