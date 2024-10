Le Roi Lion, Gladiator, Pirate des Caraïbes, Interstellar, Dune… On ne compte plus les musiques d’Hans Zimmer qui ont transporté des millions de personnes à travers le monde. Le compositeur a d’ailleurs remporté des Oscars pour la musique de Dune et du Roi Lion et a été nominé à 22 reprises aux Grammy Award pour des films tels que Inception, Le Prince d’Égypte et The Dark Knight. Le pape François recevra Hans Zimmer en audience privée à l’issue du concert.