Seine-et-Marne : une nouvelle église va sortir de terre en 2025

À la triste litanie des églises profanées et dégradées en France ces derniers mois en répond une autre, lumineuse et pleine d’espérance, celle des églises qui se construisent et sont restaurées afin d’accueillir les fidèles et rencontrer le Christ. En Seine-et-Marne, le diocèse de Meaux a annoncé le 7 octobre le début des travaux de l’église Sainte-Bathilde, dans la ville de Chelles. Il s’agit d’un "projet ambitieux qui répond à la vitalité croissante de la communauté chrétienne de Chelles", se réjouit le diocèse. "Ce nouvel édifice, implanté dans un cadre historique riche entre la mairie et la future garde du Grand Paris, se dresse comme un symbole de renouveau spirituel et de dynamisme local."