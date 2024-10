Ni faible, ni mièvre, la force des doux

Le monde d’aujourd’hui baigne dans la violence et fabrique des violents : comment retrouver la douceur perdue ?

Le diagnostic d’un monde violent est de tous les temps, il est aussi vieux que le péché originel et le meurtre d’Abel par son frère Caïn. Mais c’est vrai que la destruction de la cellule familiale et l’emprise du paradigme technique, pour ne mentionner que deux facteurs, génèrent de la violence et de l’agressivité au quotidien, dans l’intimité des personnes, en sus des violences de toujours que sont les guerres, les vols, les assassinats. Il n’y a pas de recette magique ni de technique infaillible pour retrouver la vertu de douceur. Mais on peut donner quelques moyens traditionnels. D’abord la fréquentation de la Parole de Dieu et des sacrements sont indispensables, notamment parce qu’on peut y méditer les mystères de la vie du Christ, modèle de douceur, et en recevoir la grâce. Ensuite la prière du chapelet, qui est une école d’évangélisation du cœur par les douceurs conjuguées du Christ et de Marie. Enfin par une certaine discipline corporelle — exercices d’étirement, de respiration, etc. La vogue contemporaine pour le yoga et la méditation orientale est mortifère, parce qu’on oublie que ces pratiques sont solidaires d’une métaphysique et d’une religion radicalement incompatibles avec le christianisme, mais elle doit nous alerter : la vertu de douceur s’acquiert aussi par notre rapport au corps, qui rejaillit ensuite sur notre âme. En ce domaine, il y a toute une sagesse traditionnelle, bien connue des moines, à retrouver, pour que la personne, indissolublement âme et corps, ne soit plus soumise à la violence et s’enracine dans la douceur qui vient du Christ.