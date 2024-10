Les films les plus regardés sur Saje+ en septembre

Synopsis : "The Chosen", saison 3. De Dallas Jenkins avec Jonathan Roumie, Shahar Isaac, Elizabeth Tabish et Paras Patel.. Tous publics. Après avoir écouté un sermon de Jésus qui a mis le monde sans dessus dessous, les 12 disciples (y compris Judas qui vient de les rejoindre) sont prêts à le suivre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais des problèmes subsistent. Matthieu souffre d’avoir été répudié par ses parents. André rend visite à Jean le Baptiste emprisonné. Marie et les femmes doivent trouver une source de revenus. Simon et Eden sont confrontés au prix à payer quand on suit Jésus. Plus important encore, les disciples font face à leur plus grand défi lorsque Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles, deux par deux, sans lui... Retrouvez-le sur SAJE+.